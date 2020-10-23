Общепиту в Псковской области запретили работать ночью

Общепиту Псковской области запретили работать с 23:00 до 6:00, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Ограничительные меры прописаны в поправках к Указу губернатора Псковской области о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и вступают в силу с 26 октября.

«Предприятия общественного питания, начиная с 26 октября, не должны оказывать услуги, а также допускать нахождение у себя посетителей в ночной период», - говорится в сообщении. На работу по доставке на дом данные меры не распространяются. Кроме того, исключением являются точки общественного питания на вокзалах, автостанциях, территориях аэропорта и автозаправках. Там обслуживание клиентов в ночной период разрешено.

Теперь также разрешенные массовые мероприятия должны проводиться исключительно в период с 6:00 до 23:00.

Кроме того, продлен запрет на курение кальянов. С 30 октября вступают в силу требования Федерального закона № 15-ФЗ о запрете использования кальянов в помещениях предприятий общественного питания, а также в иных местах, где уже действует запрет на курение табака. Указом губернатора использование кальянов во время карантина запрещено и в других общественных местах, которые не указаны в федеральном законе.

Остальные ограничительные меры продлены на территории Псковской области до 30 ноября.