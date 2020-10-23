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Общество / Здоровье

319 пациентов с коронавирусом госпитализированы в Псковской области

23 октября 2020 года, 16:28

На сегодняшний день 319 пациентов госпитализировали с COVID-19 в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Также в стационарах находятся 220 человек с внебольничной пневмонией и 14 человек с ОРВИ и прочими вирусными заболеваниями. Ни одному больному не потребовался аппарат искусственной вентиляции лёгких.

Больных с коронавирусом размещают в великолукском и псковском корпусах областной инфекционной больницы и в Псковской городской больнице. Коечный фонд занят на 60%. 

В комитете по здравоохранению отметили, что в больницы попадают пациенты в среднем и тяжёлом состоянии. Оценить тяжесть состояния можно по следующим критериям: температура, одышка, заложенность грудной клетки и так далее. Решение оставить больного на амбулаторном лечении или положить в стационар принимает врач, который проводит первичный осмотр и ставит диагноз.

Всего с начала пандемии в Псковской области заболели 7 тыс. 11 человек,  4 тыс. 428 заражённых уже выздоровели.

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