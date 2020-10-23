Псковичи считают, что городу нужны новые новогодние украшения

Псковичи считают, что пришло время обновить новогоднее украшение в городе. За это проголосовали 87% участников опроса, который провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Ранее вопрос о замене новогоднего убранства Пскова уже обсуждался властями муниципалитета. В начале года глава администрации города Александр Братчиков сообщил, что планируется выделить дополнительные средства на новогодние украшения. Кроме того, шла речь о замене центральной елки, но в итоге для ней решили закупить новое украшение.

Большая часть украшений и инсталляций, которые используют в Пскове, были закуплены ещё в 2011 году. Тогда же появилась и искусственная главная ёлка города.

О том, готовятся ли уже жители Пскова к Новому Году, узнали журналисты Псковского агентства информации. Кто-то из участников видеопроса ответил, что будет работать 31 декабря, поэтому никакого праздника не чувствует, а кто-то уже готовится: достает украшения из дальнего ящика и покупает подарки.