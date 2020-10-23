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Транспорт / Инфраструктура

До середины декабря отремонтируют дорогу между поселком Усвяты и деревней Боровица

23 октября 2020 года, 13:09

12,5 км дороги между поселком Усвяты и деревней Боровица отремонтируют в Псковской области до 15 декабря, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Ремонт проходит в рамках государственной программы Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий». На реконструкцию участка автомобильной дороги Усвяты — Стеревнево выделили 254 млн рублей из областного и федерального бюджетов.

До середины декабря отремонтируют дорогу между поселком Усвяты и деревней Боровица

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Работы осуществляет подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»). Объект относится к IV технической категории и имеет 2 полосы движения. Всего отремонтируют два участка: длина 1-го составляет 4,3 км, 2-го — более 8,1 км.

Автомобильная дорога Усвяты — Стеревнево построена 119 лет назад. Она обеспечивает связь между деревнями и объектами торговли Усвятского района с выходом на дорогу Ольша — Велиж — Невель. Также этой дорогой пользуются сельхозпредприятия, которые вывозят свою продукцию и завозят минеральные удобрения, корма для животных, посевные материалы. В связи с этим, главная задача - поспособствовать развитию сельскохозяйственного производства Усвятского района и сельских территорий, восстановив конструктивные элементы дороги и улучшив ее технические характеристики.

До середины декабря отремонтируют дорогу между поселком Усвяты и деревней Боровица

Фото пресс-службы администрации Псковской области
До середины декабря отремонтируют дорогу между поселком Усвяты и деревней Боровица

Фото пресс-службы администрации Псковской области
До середины декабря отремонтируют дорогу между поселком Усвяты и деревней Боровица

Фото пресс-службы администрации Псковской области

От поселка Усвяты до конца границ деревни Цыганковы Нивы заменят асфальтобетонное покрытие. На участке до деревни Боровица подрядчик изменит профиль дороги на серповидный, переходного типа покрытия из щебеночно-гравийно-песчаной смеси. Скорость движения по отремонтированной дороге увеличится с 60 до 80 км/час. Кроме того, в деревне Цыганковы Нивы обустроят тротуар, сделают искусственное освещение и 3 автобусные остановки.

В настоящее время на объекте завершили переустройство труб по основному ходу и на примыканиях, а также закончили устройство продольного дренажа, локальных очистных сооружений. Сейчас рабочие приступили к укреплению русел и откосов насыпи, укладке выравнивающего слоя из песчано-гравийной смеси и устройству дорожной одежды: основания из щебеночно-песчано-гравийной смеси. На 1-ом пусковом комплексе делают нижний слой покрытия.

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