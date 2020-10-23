До середины декабря отремонтируют дорогу между поселком Усвяты и деревней Боровица

12,5 км дороги между поселком Усвяты и деревней Боровица отремонтируют в Псковской области до 15 декабря, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Ремонт проходит в рамках государственной программы Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий». На реконструкцию участка автомобильной дороги Усвяты — Стеревнево выделили 254 млн рублей из областного и федерального бюджетов.

Работы осуществляет подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»). Объект относится к IV технической категории и имеет 2 полосы движения. Всего отремонтируют два участка: длина 1-го составляет 4,3 км, 2-го — более 8,1 км.

Автомобильная дорога Усвяты — Стеревнево построена 119 лет назад. Она обеспечивает связь между деревнями и объектами торговли Усвятского района с выходом на дорогу Ольша — Велиж — Невель. Также этой дорогой пользуются сельхозпредприятия, которые вывозят свою продукцию и завозят минеральные удобрения, корма для животных, посевные материалы. В связи с этим, главная задача - поспособствовать развитию сельскохозяйственного производства Усвятского района и сельских территорий, восстановив конструктивные элементы дороги и улучшив ее технические характеристики.