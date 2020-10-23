Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Дно возглавил рейтинг городов России по частоте употребления нецензурных слов

23 октября 2020 года, 11:42

Город Дно Псковской области уже во второй раз стал лидером по частоте употребления нецензурных слов местными жителями в соцсетях и мессенджерах, сообщает digital-агентство «Интериум» в своей группе во «ВКонтакте».

Дно возглавил рейтинг городов России по частоте употребления нецензурных слов

Фото из группы digital-агентства «Интериум» во «Вконтакте»

На втором месте в топе находится Краснодар, далее – Москва, Калининград и Санкт-Петербург. 

В 2019 году Дно с большим отрывом обогнал остальных участников. «Эксперты объяснили это тем, что не все те, кто указал в соцсетях своим местом жительства Дно, действительно там живут. Они могли выбрать его в шутку из-за названия», - говорится в сообщении.

Также исследователи отмечают, что количество бранных слов за год увеличилось на 91%. По их мнению, такой парадокс связан с трудностями последнего времени: финансы, карантин и эпидобстановка повлияли на самоощущение жителей России.

Анализ проходил с 1 по 7 октября 2020 года. Агентство «Интериум» проводило мониторинг на основе 4 самых популярных матерных слов в социальных сетях, форумах, блогах и мессенджерах.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Приём заявок на конкурс «Лучший социальный проект года» продлён до 1 ноября
Комитет по здравоохранению Псковской области переведен на «дистанционку» из-за коронавируса
Два моста закрываются в Пскове с 23 октября
22 октября COVID-19 выявили у 109 жителей Псковской области
«КП-Псков» рассказала, зачем псковские школьники рисуют на уроках истории
Ушла из жизни псковский педагог Ирина Прозоровская
К службе скорой помощи в Псковской области планируется присоединение санитарной авиации
Повторный конкурс на установку площадок ГТО пришлось проводить в Псковской области
Студенческий МФЦ открылся в Пскове на базе университета

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему слезятся глаза?

Общество / Здоровье
21 октября 11:16

Почему слезятся глаза?

Когда в зеркало смотреть страшно
Инструкция для взрослых

Общество / Здоровье
20 октября 16:24

Инструкция для взрослых

Что делать, если у коллеги коронавирус
Дом, который построен для вас

Общество
15 октября 11:54

Дом, который построен для вас

Ключи от квартир начали получать жители новостройки на улице Балтийской, 1