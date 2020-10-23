Дно возглавил рейтинг городов России по частоте употребления нецензурных слов

Город Дно Псковской области уже во второй раз стал лидером по частоте употребления нецензурных слов местными жителями в соцсетях и мессенджерах, сообщает digital-агентство «Интериум» в своей группе во «ВКонтакте».

На втором месте в топе находится Краснодар, далее – Москва, Калининград и Санкт-Петербург.

В 2019 году Дно с большим отрывом обогнал остальных участников. «Эксперты объяснили это тем, что не все те, кто указал в соцсетях своим местом жительства Дно, действительно там живут. Они могли выбрать его в шутку из-за названия», - говорится в сообщении.

Также исследователи отмечают, что количество бранных слов за год увеличилось на 91%. По их мнению, такой парадокс связан с трудностями последнего времени: финансы, карантин и эпидобстановка повлияли на самоощущение жителей России.

Анализ проходил с 1 по 7 октября 2020 года. Агентство «Интериум» проводило мониторинг на основе 4 самых популярных матерных слов в социальных сетях, форумах, блогах и мессенджерах.