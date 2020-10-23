Два моста закрываются в Пскове с 23 октября

Также на три дня закрыты площадь Героев-десантников и участок улицы Леона Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской. Изменение схемы движения в Пскове связано с проведением ремонтных работ.

Два моста в Пскове закрываются для транспорта с 23 октября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. Так, с 10:00 движение будет остановлено на Троицком мосту, с 11:00 — на мосту 50-летия Октября.

В качестве объездов определены Ольгинский мост, мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты.

На три дня также будет изменён маршрут городских автобусов.

Автобусы маршрута № 1 следуют от вокзала по улицам Вокзальной, Гагарина, Октябрьскому проспекту, улицам Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, Труда, Волкова с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 11 пустят от вокзала по улицам Вокзальной, Гагарина, Октябрьскому проспекту, улицам Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, до архива и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях

Автобус № 25 поедет с улицы Ипподромной по улицам Леона Поземского, Чудской, мосту Александа Невского, улице Коммунальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

№ 30 будет курсировать по улицам Труда, Волкова с выездом на улицу Леона Поземского, далее — по улице Чудской на мост Александра Невского, по улице Юбилейной, Рижскому проспекту, по улице Рокоссовского (конечная). От Рокоссовского автобус поедет - по улице Коммунальной с поворотом на мост Александра Невского и далее по маршруту со всеми остановками.

Автобусы № 118, 114, 121, 124, 124а, 138 пустят через мост Александра Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками. Автобус будет делать остановку «Улица Коммунальная».

Автобус маршрута № 136, 137 от Текстильной проследует с улицы Звездной по улицам Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками. При этом остановка «12 школа» отменяется.

Автобусы № 119, 132, 139, 150, 151, 163, 164 от улицы Текстильной будут ходить через улицы Звездную, Труда, Текстильную, Инженерную, Кузнецкую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками. Остановки «12 школа» и «Детский парк» отменяются.

Маршруты № 113, 127, 142, 166 с остановки «Улица Рокоссовского» будут ходить через мост Александра Невского с обязательной остановкой «Улица Коммунальная», потом по улице Ижорского Батальона с выездом к остановке «Северная» и далее по маршруту.

Автобусы № 109, 213, 214 от автовокзала будут ходить по улицам Вокзальной, Гагарина, Октябрьскому проспекту, улицам Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, Труда, Волкова с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 122 рейсами от Текстильной на 7:30 и 9:45 пустят с улицы Звездной по улицам Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками. Остановка «12 школа» отменяется.

Маршрут № 22 закрыт с 10:00 23 октября, 24 и 25 октября.