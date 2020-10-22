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Общество

«КП-Псков» рассказала, зачем псковские школьники рисуют на уроках истории

22 октября 2020 года, 21:07

Ученики псковской школы №24 рисуют на уроках истории. Как сообщает «КП-Псков», зарисовки - это метод, который учитель истории Жанна Ушкачёва использует в обучении учеников с 5 по 11 класс, чтобы улучшить запоминание материала.

«Это старая система, ее придумал в свое время учитель математики и физики Шаталов. Суть заключается в том, что ребенку нужно проработать информацию и превратить ее в лид с рисунками. Там могут быть опорные слова, но мало. В основном должно быть все зашифровано в рисунках», - поясняет учитель.


«КП-Псков» рассказала, зачем псковские школьники рисуют на уроках истории

Фото КП-Псков

По словам Жанны Ушкачевой, ее больше всего поражает мышление ребят: «Когда им надо зашифровать информацию в рисунок, у некоторых так художественно работает мышление, что я бы никогда до такого не додумалась. Меня это поражает, ведь по их рисункам, действительно, понятно, о чем идет речь».

Педагог отмечает, что 24-я школа - общеобразовательная, но там учится очень много творческих ребят. «За мои 25 лет стажа было немало выпускников, которые связали свою жизнь с оформительской, творческой, актерской и музыкальной профессией», - рассказала она.

КОНКУРС

«КП-Псков» проводит конкурс «Рисунки в тетради». Если у ваших детей или учеников тоже есть работы, которыми вы хотели бы поделиться - присылайте их на почту info@pskovkp.ru с пометкой «Рисунки в тетради». Авторам самых креативных и ярких достанется приз!

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