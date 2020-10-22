«КП-Псков» рассказала, зачем псковские школьники рисуют на уроках истории

Ученики псковской школы №24 рисуют на уроках истории. Как сообщает «КП-Псков», зарисовки - это метод, который учитель истории Жанна Ушкачёва использует в обучении учеников с 5 по 11 класс, чтобы улучшить запоминание материала.

«Это старая система, ее придумал в свое время учитель математики и физики Шаталов. Суть заключается в том, что ребенку нужно проработать информацию и превратить ее в лид с рисунками. Там могут быть опорные слова, но мало. В основном должно быть все зашифровано в рисунках», - поясняет учитель.