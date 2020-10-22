Ушла из жизни псковский педагог Ирина Прозоровская

Ирина Прозоровская 48 лет своей трудовой деятельности посвятила системе образования Псковской области. Прошла все ступени профессионального роста: работала учителем, более 10 лет была заместителем директора Гуманитарного лицея г. Пскова, около 10 лет работала специалистом управления образования администрации г. Пскова, 11 лет - в комитете по образованию Псковской области.

21 октября на 73-м году ушла из жизни псковский педагог Ирина Владимировна Прозоровская, сообщили «Псковской правде» в комитете по образованию Псковской области.

«Имея большой опыт административной работы, Ирина Владимировна активно делилась им с коллегами по работе, руководителями образовательных организаций области. Оказывала квалифицированную организационно-методическую помощь руководителям муниципальных органов управления образованием, руководителям государственных образовательных организаций.

Ирина Владимировна пользовалась заслуженным уважением и авторитетом у коллег по работе, руководителей муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций и педагогов области», - рассказали в комитете по образованию.

За добросовестный труд, значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного и воспитательного процессов была награждена знаком отличия «Отличник народного просвещения РСФСР», имела почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

«Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Прозоровской Ирины Владимировны. Память об этом удивительно светлом человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал её, имел счастье с ней трудиться», - отметили в комитете.

Отпевание состоится 23 октября в 13.00 в храме Александра Невского.