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Общество

Ушла из жизни псковский педагог Ирина Прозоровская

22 октября 2020 года, 19:42

21 октября на 73-м году ушла из жизни псковский педагог Ирина Владимировна Прозоровская, сообщили «Псковской правде» в комитете по образованию Псковской области.

Ирина Прозоровская 48 лет своей трудовой деятельности посвятила системе образования Псковской области. Прошла все ступени профессионального роста: работала учителем, более 10 лет была заместителем директора Гуманитарного лицея г. Пскова, около 10 лет работала специалистом управления образования администрации г. Пскова, 11 лет - в комитете по образованию Псковской области.

Ушла из жизни псковский педагог Ирина Прозоровская
Ирина Владимировна Прозоровская
Фото комитета по образованию Псковской области

«Имея большой опыт административной работы, Ирина Владимировна активно делилась им с коллегами по работе, руководителями образовательных организаций области. Оказывала квалифицированную организационно-методическую помощь руководителям муниципальных органов управления образованием, руководителям государственных образовательных организаций.

Ирина Владимировна пользовалась заслуженным уважением и авторитетом у коллег по работе, руководителей муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций и педагогов области», - рассказали в комитете по образованию.

За добросовестный труд, значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного и воспитательного процессов была награждена знаком отличия «Отличник народного просвещения РСФСР», имела почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

«Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Прозоровской Ирины Владимировны. Память об этом удивительно светлом человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал её, имел счастье с ней трудиться», - отметили в комитете.

Отпевание состоится 23 октября в 13.00 в храме Александра Невского.

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