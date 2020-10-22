В рамках реформирования к службе скорой помощи в Псковской области планируется присоединение санитарной авиации. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил главврач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков на пресс-конференции.

«Еще много этапов нам предстоит. В том числе, присоединение к службе скорой помощи санитарной авиации. Программа реформирования расписана до 2024 года», -отметил он.

Денис Сачков также рассказал, что в части объединения реформа скорой помощи в регионе завершена. По его словам, она началась 1 сентября 2019 года, когда к псковской станции первый присоединился пост скорой помощи Опочецкой межрайонной больницы. «Постепенно за сентябрь октябрь и ноябрь все посты присоединились к псковской станции. И с 1 декабря 2019 года станция заработала как единое юридическое лицо, на сегодняшний день включающая в свой состав головное учреждение в Пскове и 30 постов. Дальнейшие мероприятия дорожной карты предусматривали централизацию диспетчерской службы. Эта централизация была завершена к 1 июля 2020 года», - напомнил он.