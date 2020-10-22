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Спорт

Повторный конкурс на установку площадок ГТО пришлось проводить в Псковской области

22 октября 2020 года, 17:49

Подрядчик сорвал поставку пяти площадок ГТО в Псковскую область, рассказала исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова в эфире проекта ПАИ-live 22 октября.

«К сожалению, мы столкнулись сначала с пандемией, когда, ссылаясь на ограничительные мероприятия, поставщик не выполнил обязательства перед нами, ну а потом просто перестал их выполнять. Несмотря на то, что у нас был грандиозный план к июню месяцу поставить 5 площадок ГТО в муниципальных образованиях, на сегодняшний день мы этот плане не выполнили», - сказала Елена Чернышова.

Она добавила, что пришлось проводить повторный аукцион и сейчас готовится подписание контракта с новым поставщиком.

Повторный конкурс на поставку пяти площадок ГТО пришлось проводить в Псковской области. Об этом рассказала исполняющая обязанности председателя этого комитета Елена Чернышова в эфире проекта ПАИ-live 22 октября.

«К сожалению, сначала мы столкнулись с пандемией, когда, ссылаясь на ограничительные мероприятия, поставщик не выполнил обязательства перед нами, а потом он просто перестал их выполнять», - поделилась Елена Чернышева.  По её словам, пять площадок ГТО должны были открыться в муниципалитетах области к июню, но план был сорван.

Уже провели повторный аукцион и в ближайшее время должны заключить контракт с новыми поставщиками.

Также из-за пандемии не удалось к 1 сентября, как рассчитывали, завершить строительство и реконструкцию нескольких объектов. Так завершается укладка футбольного поля на стадионе «Локомотив» в Пскове, строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Плюсском районе и Пскове. Кроме того, сейчас готовится основание для двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Печорском и Себежском районах.

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