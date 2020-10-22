Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Студенческий МФЦ открылся в Пскове на базе университета

22 октября 2020 года, 17:27

Студенческий многофункциональный центр Псковского государственного университета открылся 22 октября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. В церемонии открытия принял участие губернатор Михаил Ведерников.

Студенческий МФЦ открылся в Пскове на базе университета

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Идея открыть центр возникла в марте этого года, когда ПсковГУ перешел на дистанционное обучение из-за распространения COVID-19. Несмотря на «дистанционку» студентам необходимо было получать справки и отдавать заявления.

Новый МФЦ, открывшийся на базе Центра студенческих инициатив, имеет отдельный вход. Кроме того, он оборудован с полным соблюдением всех противовирусных мер.

Глава региона изучил организацию работы подразделения. Вся информация, которая располагается на стендах и интерфейсе электронной очереди, продублирована на русском и английском языках. В помещении оборудована стойка администратора, рабочие места операторов и места для посетителей. В оформлении центра и разработке сайта участвовали студенты Псков ГУ.

Студенческий МФЦ открылся в Пскове на базе университета

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Мне кажется, что это хорошее решение. Все современно и функционально», — оценил Михаил Ведерников.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина рассказала, что в настоящее время структурное подразделение оказывает студентам, родителям и абитуриентам порядка 25 услуг. Кроме того ведется работа по его интеграции с региональным многофункциональным центром оказания государственных и муниципальных услуг.

«Было бы очень удобно, если в перспективе студенты смогли здесь получать помощь в режиме одного окна по разным направлениям», — подчеркнул губернатор.

Студенческий МФЦ открылся в Пскове на базе университета

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также в рамках церемонии открытия состоялось подписание трехстороннего договора между Псковским государственным университетом, Псковским отделением Сбербанка и Псковпассажиравтотрансом о расширении возможностей использования карты студента в качестве транспортной карты. По словам Натальи Ильиной, это первая внешняя услуга, которой смогут воспользоваться учащиеся вуза.

На что глава региона заметил, что расширение числа партнеров — положительная тенденция для университета. «Это хорошее свидетельство того, когда мы объединяем усилия и получаются такие яркие, красивые и нужные проекты», — сказал Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ушла из жизни псковский педагог Ирина Прозоровская
К службе скорой помощи в Псковской области планируется присоединение санитарной авиации
Повторный конкурс на установку площадок ГТО пришлось проводить в Псковской области
Новое оборудование закупили в Ледовый дворец Пскова на 25 млн рублей
Четыре жителя Псковской области уже привились от коронавируса
Как соревноваться в онлайн-формате придумали псковские бегуны и ориентировщики
Определены победители псковского этапа чемпионата профмастерства «Абилимпикс»
Уточнение региональной границы между Псковской и Новгородской областями предстоит утвердить псковским парламентариям
Пациентов предложили выписывать из псковских больниц сразу после исчезновения симптомов COVID

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему слезятся глаза?

Общество / Здоровье
21 октября 11:16

Почему слезятся глаза?

Когда в зеркало смотреть страшно
Инструкция для взрослых

Общество / Здоровье
20 октября 16:24

Инструкция для взрослых

Что делать, если у коллеги коронавирус
Дом, который построен для вас

Общество
15 октября 11:54

Дом, который построен для вас

Ключи от квартир начали получать жители новостройки на улице Балтийской, 1