Студенческий МФЦ открылся в Пскове на базе университета

Студенческий многофункциональный центр Псковского государственного университета открылся 22 октября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. В церемонии открытия принял участие губернатор Михаил Ведерников.
Студенческий многофункциональный центр Псковского государственного университета открылся 22 октября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. В церемонии открытия принял участие губернатор Михаил Ведерников.
Идея открыть центр возникла в марте этого года, когда ПсковГУ перешел на дистанционное обучение из-за распространения COVID-19. Несмотря на «дистанционку» студентам необходимо было получать справки и отдавать заявления.
Новый МФЦ, открывшийся на базе Центра студенческих инициатив, имеет отдельный вход. Кроме того, он оборудован с полным соблюдением всех противовирусных мер.
Глава региона изучил организацию работы подразделения. Вся информация, которая располагается на стендах и интерфейсе электронной очереди, продублирована на русском и английском языках. В помещении оборудована стойка администратора, рабочие места операторов и места для посетителей. В оформлении центра и разработке сайта участвовали студенты Псков ГУ.
«Мне кажется, что это хорошее решение. Все современно и функционально», — оценил Михаил Ведерников.
Ректор ПсковГУ Наталья Ильина рассказала, что в настоящее время структурное подразделение оказывает студентам, родителям и абитуриентам порядка 25 услуг. Кроме того ведется работа по его интеграции с региональным многофункциональным центром оказания государственных и муниципальных услуг.
«Было бы очень удобно, если в перспективе студенты смогли здесь получать помощь в режиме одного окна по разным направлениям», — подчеркнул губернатор.
Также в рамках церемонии открытия состоялось подписание трехстороннего договора между Псковским государственным университетом, Псковским отделением Сбербанка и Псковпассажиравтотрансом о расширении возможностей использования карты студента в качестве транспортной карты. По словам Натальи Ильиной, это первая внешняя услуга, которой смогут воспользоваться учащиеся вуза.
На что глава региона заметил, что расширение числа партнеров — положительная тенденция для университета. «Это хорошее свидетельство того, когда мы объединяем усилия и получаются такие яркие, красивые и нужные проекты», — сказал Михаил Ведерников.