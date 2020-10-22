Студенческий МФЦ открылся в Пскове на базе университета

Идея открыть центр возникла в марте этого года, когда ПсковГУ перешел на дистанционное обучение из-за распространения COVID-19. Несмотря на «дистанционку» студентам необходимо было получать справки и отдавать заявления.

Новый МФЦ, открывшийся на базе Центра студенческих инициатив, имеет отдельный вход. Кроме того, он оборудован с полным соблюдением всех противовирусных мер.

Глава региона изучил организацию работы подразделения. Вся информация, которая располагается на стендах и интерфейсе электронной очереди, продублирована на русском и английском языках. В помещении оборудована стойка администратора, рабочие места операторов и места для посетителей. В оформлении центра и разработке сайта участвовали студенты Псков ГУ.