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Спорт

Новое оборудование закупили в Ледовый дворец Пскова на 25 млн рублей

22 октября 2020 года, 17:15

Новое оборудование для Ледового дворца в Пскове закупили на 25 млн рублей, рассказала исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова в эфире проекта ПАИ-live 22 октября.

Ледовый дворец был построен 8 лет назад. Сейчас там активно проводятся тренировки по хоккею и износ оборудования был, отметила гостья эфира.

На транш по нацпроекту «Спорт – норма жизни» заменили ледовую уборочную машину и закупили инвентарь и оборудование, которые необходимы для тренировок спортсменов. «В настоящее время наши юные спортсмены показывают очень хорошие высокие результаты», - подчеркнула Елена Чернышова.

Кроме того, завершается еще один объект — стадион «Локомотив», всем известный как «747». В настоящее время там заканчивают укладку футбольного поля. Работы планируется завершить к концу октября, добавила гостья эфира.

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