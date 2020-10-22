Как соревноваться в онлайн-формате придумали псковские бегуны и ориентировщики

Псковские бегуны и ориентировщики придумали как проводить соревнования без массового участия, рассказала исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова в эфире проекта ПАИ-live 22 октября.

Турнир по бегу провели, когда сняли часть ограничений и разрешили заниматься на улице по одному. «Они устраивали онлайн-марафоны, то есть когда спортсмены не пересекались, но при этом их результат записывался в общий зачет команды», - рассказала Чернышева. Такую практику ввела спортивная организация «PRO SPORT» Александра Кузьмина.

Ориентировщики поступили аналогично. «Они расставляли свои пункты и спортсмен, не пресекаясь ни с кем, выходил на местность. Он мог один ориентироваться и показывать результат», - поделилась гостья эфира.

Кроме того, Елена Чернышова отметила, что самыми первыми ушли в виртуальный мир тренировок и соревнований представители компьютерного спорта. «Федерация компьютерного спорта признается, что пандемия — это было время их расцвета», – добавила она. Вторыми инициативу подхватили шахматисты.