Определены победители псковского этапа чемпионата профмастерства «Абилимпикс»

В Псковской области подвели итоги 5-го регионального чемпионата «Абилимпикс» - конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Чемпионат проходил на 6-ти площадках. Оценивали результаты выполненных заданий эксперты из числа представителей Комитета по образованию Псковской области и руководителей образовательных организаций. Они определили победителей в 13 компетенциях по 16 номинациям.

Победителей наградили сертификатами и вымпелами с логотипом «Абилимпикс», а также они получили дипломы, медали и денежные призы. Участники чемпионата, которые заняли первые места, смогут принять участие в отборочном и финальном этапах 6-го национального чемпионата «Абилимпикс».