Определены победители псковского этапа чемпионата профмастерства «Абилимпикс»

В Псковской области подвели итоги 5-го регионального чемпионата «Абилимпикс» - конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Чемпионат проходил на 6-ти площадках. Оценивали результаты выполненных заданий эксперты из числа представителей Комитета по образованию Псковской области и руководителей образовательных организаций. Они определили победителей в 13 компетенциях по 16 номинациям.
Победителей наградили сертификатами и вымпелами с логотипом «Абилимпикс», а также они получили дипломы, медали и денежные призы. Участники чемпионата, которые заняли первые места, смогут принять участие в отборочном и финальном этапах 6-го национального чемпионата «Абилимпикс».
По итогам конкурсов первые места в компетенциях заняли:
1. Компетенция сухое строительство и штукатурные работы (школьники): ученица Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья» Мария Ершова.
2. Компетенция бисероплетение (школьники): ученица ГБОУ Псковской области «Центра специального образования № 3» Карина Новоселова .
3. Компетенция гончарное дело (школьники): ученик ГБОУ Псковской области «Центра специального образования № 1» Федор Васильев.
4. Компетенция художественное вышивание (школьники): ученица ГБОУ Псковской области «Порховской специальной (коррекционной) школы-интернат» Ульяна Яковлева.
5. Компетенция флористика (школьники): ученица ГБОУ Псковской области «Центра специального образования № 1» Виктория Коротчик.
6. Компетенция вязание крючком (школьники): ученица ГБОУ Псковской области «Центра специального образования № 2» Диана Игнатьева.
7. Компетенция обработка текста (школьники): ученик ГБОУ Псковской области «Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения» Никита Савельев.
8. Компетенция столярное дело (школьники): ученик ГБОУ Псковской области «Центр специального образования № 2» Федор Яневич.
9. Компетенция малярное дело (школьники): ученик ГБПОУ Псковской области «Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья» Дмитрий Бондарев.
10. Компетенция кондитерское дело (студенты): студентка ГБОУ Псковской области «Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса» Арина Антонова.
11. Компетенция сухое строительство и штукатурные работы (студенты): студент ГБПОУ Псковской области «Опочецкого индустриально- педагогического колледжа» Евгений Колтиков.
12. Компетенция администрирование баз данных (студенты): студент ГБПОУ Псковской области «Великолукского политехнического колледжа» Александр Вавилов.
13. Компетенция слесарное дело (студенты): студент ГБПОУ Псковской области «Локнянского сельскохозяйственного техникума» Дмитрий Калинин.
14. Компенция портной (студенты): студентка ГБПОУ ПО «Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса» Гюлтекин Магеррамова.
15. Компетенция строительное дело (студенты): студент ГБПОУ ПО «Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса» Александр Смирнов.
16. Компетенция малярное дело (студенты): студент ГБПОУ Псковской области «Опочецкого индустриально-педагогического колледжа» Кирилл Тимошенко.
5-й региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» стартовал в Пскове 1 октября. Всего участие в нём приняли около 110 учащихся по 17 основным компетенциям в 22 номинациях. В текущем году организаторы ввели шесть новых компетенций: «Администрирование баз данных», «Кондитерское дело», «Малярное дело», «Обработка текста», «Слесарное дело» и «Швея».