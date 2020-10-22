Уточнение региональной границы между Псковской и Новгородской областями предстоит утвердить псковским парламентариям

Вопрос об утверждении соглашения «Об уточнении положения границы между субъектами Российской Федерации - Новгородской областью и Псковской областью» рассмотрят на октябрьской сессии Псковского областного Собрания 29 октября. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Документ, который уточняет прохождение линии границы между соседними субъектами, главы регионов подписали 8 сентября 2020 года.

Местоположение региональных границ скоординировали Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области и Министерство инвестиционной политики Новгородской области. Межведомственная рабочая группа по этому вопросу была создана в мае 2018 года. В нее вошли представители филиалов ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Псковской и Новгородской областям, Управлений Росреестра двух регионов, Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области, Министерства инвестиционной политики Новгородской области, органов местного самоуправления приграничных районов и органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере лесного хозяйства. Уточнением границ между смежными субъектами, в случае необходимости, будет заниматься эта же рабочая группа.

По закону «Об административно-территориальном устройстве Псковской области», утвердить заключенное соглашение об уточнении региональных границ необходимо постановлением Псковского областного Собрания депутатов.

В июле 2019 года депутаты приняли аналогичное соглашение с Ленинградской областью.