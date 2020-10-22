Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Уточнение региональной границы между Псковской и Новгородской областями предстоит утвердить псковским парламентариям

22 октября 2020 года, 14:23

Вопрос об утверждении соглашения «Об уточнении положения границы между субъектами Российской Федерации - Новгородской областью и Псковской областью» рассмотрят на октябрьской сессии Псковского областного Собрания 29 октября. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента. 

Документ, который уточняет прохождение линии границы между соседними субъектами, главы регионов подписали 8 сентября 2020 года.

Местоположение региональных границ скоординировали Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области и Министерство инвестиционной политики Новгородской области. Межведомственная рабочая группа по этому вопросу была создана в мае 2018 года. В нее вошли представители филиалов ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Псковской и Новгородской областям, Управлений Росреестра двух регионов, Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области, Министерства инвестиционной политики Новгородской области, органов местного самоуправления приграничных районов и органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере лесного хозяйства. Уточнением границ между смежными субъектами, в случае необходимости, будет заниматься эта же рабочая группа.

По закону «Об административно-территориальном устройстве Псковской области», утвердить заключенное соглашение об уточнении региональных границ необходимо постановлением Псковского областного Собрания депутатов.

В июле 2019 года депутаты приняли аналогичное соглашение с Ленинградской областью.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ушла из жизни псковский педагог Ирина Прозоровская
К службе скорой помощи в Псковской области планируется присоединение санитарной авиации
Повторный конкурс на установку площадок ГТО пришлось проводить в Псковской области
Студенческий МФЦ открылся в Пскове на базе университета
Новое оборудование закупили в Ледовый дворец Пскова на 25 млн рублей
Четыре жителя Псковской области уже привились от коронавируса
Как соревноваться в онлайн-формате придумали псковские бегуны и ориентировщики
Определены победители псковского этапа чемпионата профмастерства «Абилимпикс»
Пациентов предложили выписывать из псковских больниц сразу после исчезновения симптомов COVID

Комментарии

Авторизация
No comments
Как псковские районы объединили в избирательные округа

Политика / Выборы
12 октября 10:20

Как псковские районы объединили в избирательные округа

Псковскую область поделили к предстоящим выборам в областное Собрание
С чем псковские партии подошли к старту нового электорального цикла

Политика / Выборы
28 сентября 10:12

С чем псковские партии подошли к старту нового электорального цикла

Выборы в Госдуму и областное Собрание уже на горизонте
Нарезка «депутатская»

Политика / Власть
15 сентября 20:58

Нарезка «депутатская»

Псковские парламентарии приняли решение о сокращении своей численности