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Общество / Здоровье

Пациентов предложили выписывать из псковских больниц сразу после исчезновения симптомов COVID

22 октября 2020 года, 13:55

Пациентов предложили выписывать из псковских больниц сразу после исчезновения симптомов коронавируса, не дожидаясь отрицательных тестов. Такую инициативу озвучил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками 22 октября, передает корреспондент «Псковской правды».

Пациентов предложили выписывать из псковских больниц сразу после исчезновения симптомов COVID

Фото Дарьи Хватковой

Александр Нестерук пояснил, что выписывать пациентов до получения отрицательных результатов теста на COVID-19 предложила главный санитарный врач РФ Анна Попова. Предполагается, что пациенты, у которых уже пропали симптомы коронавируса, будут отправляться на долечивание в амбулаторных условиях. «Это позволит резко освободить койки в стационарах и уменьшить нагрузку на лаборатории», - подчеркнул Александр Нестерук.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил дождаться официального документа и внимательно изучить эту инициативу, чтобы адаптировать к региону. Но в целом он оценил инициативу.

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