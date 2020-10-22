По каждому заболевшему коронавирусом медику в Псковской области будет проведена проверка

По каждому случаю заболевания коронавирусом медика в Псковской области будет проведена служебная проверка. Об этом передает корреспондент «Псковской правды» с совещания губернатора Михаила Ведерникова с медиками 22 октября.

По словам председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, в отделении кардиологии Великолукской межрайонной больницы заболели 14 человек: 4 медработника и 10 пациентов, а в Псковском онкодиспансере - 22 случая заражения: 9 сотрудников и 13 пациентов в отделениях хирургии и гинекологии.

«Возникновение очага - это всегда персональная ответственность руководителя учреждения. Это всегда служебная проверка со всеми вытекающими выводами», - заявил губернатор. Он призвал руководителей медучреждений ещё раз обратить внимание сотрудников, в том числе среднего и младшего персонала, на необходимость соблюдения санитарных требований. «Проведите еще раз занятия, еще раз доведите под подпись», - сказал Михаил Ведерников. Он заметил, что практически все случаи заражения среди медиков - это результат нарушения требований инструкции и Роспотребнадзора.