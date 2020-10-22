Ни один больной коронавирусом не подключен к ИВЛ в Псковской области

Инфицированных коронавирусом пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции лёгких, в псковских больницах на сегодняшний день нет, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на совещании с медиками 22 октября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Это хороший показатель. Это говорит о том, что сегодня мы уже умеем правильно, адекватно вести пациентов, не доходя до жестких методов терапии», - заметила она.

Кроме того, Марина Гаращенко рассказала, что на сегодняшний день от коронавируса лечат 992 человека: 288 госпитализированы и 704 находятся на амбулаторном лечении. В числе госпитализированных есть четыре ребёнка. Всего коронавирус подтвердили у 114 несовершеннолетних. 2 тыс. 907 человек находятся в регионе на динамическом наблюдении, 6 из них — в обсерваторах.

В настоящее время в регионе развернуты 930 COVID-коек, из которых 68% имеют кислородную поддержку. По словам Марины Гаращенко, общее количество мест для заболевших коронавирусом может быть увеличено при необходимости.