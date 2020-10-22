Сократить тестирование на коронавирус пациентов без признаков ОРВИ поручил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил последовать примеру других регионов и сократить до минимума тестирование на коронавирус тех пациентов, которые не имеют признаков ОРВИ. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды» с совещания главы региона с медиками 22 октября.

«Во-первых, такие тесты в подавляющем большинстве случаев малоинформативны, во-вторых, в приоритете должны быть уже очевидно заболевшие люди, контактные», - заявил Михаил Ведерников.

Он отметил, что практически ежедневно получает жалобы на задержку лабораторных исследований, в некоторых случаях она составляет до двух недель. Из-за таких сроков, подчеркнул глава региона, запаздывает постановка точного диагноза и назначение корректного плана лечения.

«Я хорошо понимаю, что наши лаборатории уже полгода практически без перерыва работают круглыми сутками, и из существующих мощностей выжимается максимум возможного. Тем не менее, у нас всё ещё остаются окна для потенциального роста», - сказал губернатор.

Среди таких возможностей он назвал донастройку ПЦР-лаборатории в великолукском корпусе Псковской областной инфекционной больницы и привлечение помощи из соседних регионов.