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Общество / Здоровье

Сократить тестирование на коронавирус пациентов без признаков ОРВИ поручил Ведерников

22 октября 2020 года, 10:59

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил последовать примеру других регионов и сократить до минимума тестирование на коронавирус тех пациентов, которые не имеют признаков ОРВИ. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды» с совещания главы региона с медиками 22 октября.

«Во-первых, такие тесты в подавляющем большинстве случаев малоинформативны, во-вторых, в приоритете должны быть уже очевидно заболевшие люди, контактные», - заявил Михаил Ведерников.

Он отметил, что практически ежедневно получает жалобы на задержку лабораторных исследований, в некоторых случаях она составляет до двух недель. Из-за таких сроков, подчеркнул глава региона, запаздывает постановка точного диагноза и назначение корректного плана лечения.

«Я хорошо понимаю, что наши лаборатории уже полгода практически без перерыва работают круглыми сутками, и из существующих мощностей выжимается максимум возможного. Тем не менее, у нас всё ещё остаются окна для потенциального роста», - сказал губернатор.

Среди таких возможностей он назвал донастройку ПЦР-лаборатории в великолукском корпусе Псковской областной инфекционной больницы и привлечение помощи из соседних регионов.

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Комментарии

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Елена
11:30 22.10.2020

О чем вообще вещает этот человек? Он точно с этой планеты? Никого с признаками орви на тест не отправляют! Я только-что выписалась с бл и никто меня никуда не отправлял и даже не пытался! Выписалась сама с волчьим кашлем, но, видимо, сработал инстинкт самосохранения. В коридорах к каждому кабинету сидит 20-30 человек, все чихают и кашляют. Всем поголовно ставят орви

Елена
11:31 22.10.2020

Моя знакомая сейчас лежит в новой инфекционке и ей не могут сделать повторный тест из-за их отсутствия!

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