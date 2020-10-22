Псковский губернатор призвал соблюдать дисциплину в медорганизациях

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал соблюдать дисциплину в медицинских организациях. Об этом он заявил на совещании с медиками 22 октября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона обратил внимания на два новых очага коронавируса, которые были выявлены в Псковском областном онкодиспансере и Великолукской межрайонной больнице. «Коллеги, это вопрос безопасности врачей и стабильной работы медицины в Псковской области», - обратился к медикам Михаил Ведерников.

Он напомнил, что регламенты деятельности в период пандемии были проработаны ещё полгода назад и они должны неукоснительно соблюдаться.

Также Михаил Ведерников добавил, что с 15 октября ежесуточно добавляется порядка 80-90 новых случаев коронавируса и это оказывает очень серьёзное давление на коечный фонд и на ПЦР-лаборатории.