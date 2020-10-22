Загрузка COVID-коек в Псковской области превышает 60%, сообщил губернатор Михаил Ведерников на совещании с медиками 22 октября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона отметил, что сейчас, с учётом мощностей в двух корпусах Псковской областной инфекционной больницы, для больных коронавирусом подготовлены 930 мест. «Это значительная цифра для нашей системы здравоохранения», - заявил он.

При этом он обратил внимание в сложившейся ситуации необходимо заново перестроить маршрутизацию пациентов для оказания плановой медицинской помощи. «Эта задача имеет первостепенное значение. Здравоохранение области не может на протяжении целого года заниматься одной-единственной проблемой», - сказал губернатор.

Он поручил председателю комитета здравоохранения Псковской области Марине Гаращенко вместе с главными врачами медучреждений проработать предложения по маршрутизаци и уже со следующей недели начать работу по новой схеме.