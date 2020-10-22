Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Загрузка COVID-коек в Псковской области превышает 60%

22 октября 2020 года, 10:43

Загрузка COVID-коек в Псковской области превышает 60%, сообщил губернатор Михаил Ведерников на совещании с медиками 22 октября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона отметил, что сейчас, с учётом мощностей в двух корпусах Псковской областной инфекционной больницы, для больных коронавирусом подготовлены 930 мест. «Это значительная цифра для нашей системы здравоохранения», - заявил он.

При этом он обратил внимание в сложившейся ситуации необходимо заново перестроить маршрутизацию пациентов для оказания плановой медицинской помощи. «Эта задача имеет первостепенное значение. Здравоохранение области не может на протяжении целого года заниматься одной-единственной проблемой», - сказал губернатор.

Он поручил председателю комитета здравоохранения Псковской области Марине Гаращенко вместе с главными врачами медучреждений проработать предложения по маршрутизаци и уже со следующей недели начать работу по новой схеме.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пациентов предложили выписывать из псковских больниц сразу после исчезновения симптомов COVID
По каждому заболевшему коронавирусом медику в Псковской области будет проведена проверка
Ни один больной коронавирусом не подключен к ИВЛ в Псковской области
Сократить тестирование на коронавирус пациентов без признаков ОРВИ поручил Ведерников
Псковский губернатор призвал соблюдать дисциплину в медорганизациях
В Псковской области скорректируют распределение средств на отлов и содержание животных
Более 30 километров трассы Псков — Гдов отремонтировали в этом году
97 человек пополнили список заражённых коронавирусом в Псковской области
Очаги коронавируса выявили в двух медучреждениях Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Почему слезятся глаза?

Общество / Здоровье
21 октября 11:16

Почему слезятся глаза?

Когда в зеркало смотреть страшно
Инструкция для взрослых

Общество / Здоровье
20 октября 16:24

Инструкция для взрослых

Что делать, если у коллеги коронавирус
Дом, который построен для вас

Общество
15 октября 11:54

Дом, который построен для вас

Ключи от квартир начали получать жители новостройки на улице Балтийской, 1