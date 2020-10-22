Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Псковской области скорректируют распределение средств на отлов и содержание животных

22 октября 2020 года, 10:26

 В Псковской области будет скорректирована система распределения средств на отлов и содержание животных. Об этом написал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram по итогам встречи с зоозащитными организациями. Также он пообещал заложить в бюджет следующего года деньги на покупку специализированного оборудования, в том числе для стерилизации бездомных животных.

В Псковской области скорректируют распределение средств на отлов и содержание животных

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Нужно признать, что единой и понятной системы поддержки зоозащитных организаций в Псковской области до сих пор не существует», - констатировал губернатор. Он отметил, что сейчас стоит цель выстроить системную и комфортную работу в сфере зоозащиты, наладить конструктивную обратную связь, создать подотчётные организации, которые прозрачно и корректно будут использовать все получаемые средства.

Также Михаил Ведерников призвал зоозащитные организации к активному участию в федеральных и региональных грантовых конкурсах, что позволит создавать приюты и развивать их инфраструктуру. Губернатор отметил, что в этом году организация «Шанс» получила 250 тысяч рублей на оснащение коммуникациями строящегося приюта, а Зоозащита - такую же сумму на реализацию проекта «Друзей терять не надо».

«Благодарю участников за открытый диалог и выражаю искреннюю признательность за непростой труд», - заключил глава региона. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пациентов предложили выписывать из псковских больниц сразу после исчезновения симптомов COVID
По каждому заболевшему коронавирусом медику в Псковской области будет проведена проверка
Ни один больной коронавирусом не подключен к ИВЛ в Псковской области
Сократить тестирование на коронавирус пациентов без признаков ОРВИ поручил Ведерников
Псковский губернатор призвал соблюдать дисциплину в медорганизациях
Загрузка COVID-коек в Псковской области превышает 60%
Более 30 километров трассы Псков — Гдов отремонтировали в этом году
97 человек пополнили список заражённых коронавирусом в Псковской области
Очаги коронавируса выявили в двух медучреждениях Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему слезятся глаза?

Общество / Здоровье
21 октября 11:16

Почему слезятся глаза?

Когда в зеркало смотреть страшно
Инструкция для взрослых

Общество / Здоровье
20 октября 16:24

Инструкция для взрослых

Что делать, если у коллеги коронавирус
Дом, который построен для вас

Общество
15 октября 11:54

Дом, который построен для вас

Ключи от квартир начали получать жители новостройки на улице Балтийской, 1