В Псковской области скорректируют распределение средств на отлов и содержание животных

В Псковской области будет скорректирована система распределения средств на отлов и содержание животных. Об этом написал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram по итогам встречи с зоозащитными организациями. Также он пообещал заложить в бюджет следующего года деньги на покупку специализированного оборудования, в том числе для стерилизации бездомных животных.

«Нужно признать, что единой и понятной системы поддержки зоозащитных организаций в Псковской области до сих пор не существует», - констатировал губернатор. Он отметил, что сейчас стоит цель выстроить системную и комфортную работу в сфере зоозащиты, наладить конструктивную обратную связь, создать подотчётные организации, которые прозрачно и корректно будут использовать все получаемые средства.

Также Михаил Ведерников призвал зоозащитные организации к активному участию в федеральных и региональных грантовых конкурсах, что позволит создавать приюты и развивать их инфраструктуру. Губернатор отметил, что в этом году организация «Шанс» получила 250 тысяч рублей на оснащение коммуникациями строящегося приюта, а Зоозащита - такую же сумму на реализацию проекта «Друзей терять не надо».

«Благодарю участников за открытый диалог и выражаю искреннюю признательность за непростой труд», - заключил глава региона.