Более 30 километров трассы Псков — Гдов отремонтировали в этом году

Более 31 километра Гдовской трассы привели в порядок в этом году, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что участок дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино – Краколье стал самым протяженным в этом году, отремонтированным в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Подрядчик устранил просадки на обочинах и укрепил их, привел в порядок съезды, отремонтировал 4 автобусные остановки с тротуарами, 15 водопропускных труб, установил сигнальные столбы и нанес разметку. Кроме того, произведен ремонт двух мостов - через реки Волосня и Осница. Здесь заменено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы деформационные швы и водосборные сооружения», - рассказал глава региона.

Он добавил, что на следующий год запланирован ремонт ещё 3 участков трассы. Полностью привести в порядок часть дороги, которая проходит по Псковской области, планируется к 2024 году. Тогда, отметил Михаил Ведерников, она станет полноценным дублером федеральной трассы Р-23.