97 человек пополнили список заражённых коронавирусом в Псковской области

У 97 жителей Псковской области подтвердился коронавирус 21 октября, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Общее количество заражённых достигло 6 тыс. 902.

За последние сутки выявлены две новые вспышки заболевания: в Псковском онкодиспансере и Великолукской межрайонной больнице. В Пскове добавился 31 новый случай коронавируса, в Великих Луках — 13.

В Псковском районе заболели ещё 18 человек, в Островском — 15, в Пушкиногорском — 5, в Пыталовском — 4, в Опочецком — 3, в Плюсском — 2. По одному заражённых выявили в Великолукском, Невельском, Печорском, Палкинском, Красногородском и Локнянском районах.

Выписали из медицинских учреждений 21 октября 18 человек. С начала пандемии победить заболевание смогли 4 тыс. 411 заражённых.

В регионе провели 119 тыс. 879 исследований на коронавирус.