Очаги коронавируса выявили в двух медучреждениях Псковской области

В двух медицинских учреждениях Псковской области выявлены очаги коронавируса. Речь идёт о Великолукской межрайонной больнице и Псковском областном онкодиспансере, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он отметил, что в сумме в больницах подтверждены 36 новых случаев заболевания. Губернатор подчеркнул, что именно такие вспышки приводят к росту статистики в целом по региону.

«Учитывая значительно возросшую нагрузку на систему здравоохранения, прошу соблюдать все профилактические меры в общественных местах и на работе. Многие не осознают опасность COVID, пока вирус не коснётся их близких. Берегите себя и будьте здоровы!» - сказал Михаил Ведерников.

Несколько дней назад в Псковской области были выявлены ещё два очага коронавируса: в Пскове в гуманитарном лицее и в Плюсском районе в психоневрологическом интернате.