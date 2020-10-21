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Общество / Соцзащита

Около 200 квартир для детей-сирот планируют купить в Псковской области

21 октября 2020 года, 20:47

Порядка 200 квартир планируется купить для детей-сирот в Псковской области. Они будут приобретены в 25-и муниципалитетах региона. Такие данные озвучила председатель Комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева на совещании у губернатора Михаила Ведерникова 21 октября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В настоящее время уже проведены аукционы на покупку около 130 квартир в Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Невельском, Опочецком, Островском, Порховском, Пыталовском, Псковском районах и Пскове. Ольга Евстигнеева отметила, что в Пскове приоритет отдаётся квартирам в новостройках, в районах - жилью на вторичном рынке.

Около 200 квартир для детей-сирот планируют купить в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

На обеспечение жильём детей-сирот в Псковской области были выделены более 200 млн рублей. Такое распоряжение в сентябре подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Губернатор подчеркнул, что освоение средств федеральной субсидии должно быть своевременным. Он поручил профильному комитету держать вопрос на контроле и оказывать всю необходимую поддержку.

На сегодняшний день в Псковской области в жилье нуждаются более 2 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В текущем году в консолидированном бюджете региона на эти цели было заложено более 170 млн рублей. 

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