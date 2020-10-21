Около 200 квартир для детей-сирот планируют купить в Псковской области

Порядка 200 квартир планируется купить для детей-сирот в Псковской области. Они будут приобретены в 25-и муниципалитетах региона. Такие данные озвучила председатель Комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева на совещании у губернатора Михаила Ведерникова 21 октября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В настоящее время уже проведены аукционы на покупку около 130 квартир в Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Невельском, Опочецком, Островском, Порховском, Пыталовском, Псковском районах и Пскове. Ольга Евстигнеева отметила, что в Пскове приоритет отдаётся квартирам в новостройках, в районах - жилью на вторичном рынке.