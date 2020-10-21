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Общество / Экология

Почти 70 кубометров сетей достали из реки Великой и Псковского озера

21 октября 2020 года, 20:07

Почти 70 кубометров затопленных сетей достали из акватории Псковского озера и устья реки Великой. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, из озера извлекли около 56 кубометров сетей, из реки — 16 кубометров.

Почти 70 кубометров сетей достали из реки Великой и Псковского озера

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Очистка водоёмов проводилась в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Псковской области». В пресс-службе отметили, что изъятие затопленных сетей способствует улучшению среды обитания рыб в местах их традиционных скоплений: нереста и нагула.

Работы по очистке водоёмов приняла комиссия в составе представителей

Северо-Западного Федерального агентства по рыболовству и общественного совета при Комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

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