Почти 70 кубометров сетей достали из реки Великой и Псковского озера

Почти 70 кубометров затопленных сетей достали из акватории Псковского озера и устья реки Великой. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, из озера извлекли около 56 кубометров сетей, из реки — 16 кубометров.

Очистка водоёмов проводилась в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Псковской области». В пресс-службе отметили, что изъятие затопленных сетей способствует улучшению среды обитания рыб в местах их традиционных скоплений: нереста и нагула.

Работы по очистке водоёмов приняла комиссия в составе представителей

Северо-Западного Федерального агентства по рыболовству и общественного совета при Комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.