В деревне Глоты под Псковом найдено больше захоронение расстрелянных мирных жителей

В деревне Глоты под Псковом найдено крупное захоронение мирных жителей, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на директора фонда «Достоверная история» Юрия Алексеева.

По его словам, пока не ясно, сколько захоронено человек, но яма, в которой они находятся, довольно большая. «Вчера продолжили шурф, сегодня его расширили. Видим 6-8 человек, но уже сейчас можно говорить, что люди лежат в несколько рядов», - сказал Юрий Алексеев. Ранее в Глотах обнаружили могилу одного человека, предположительно, девушки.

Также Юрий Алексеев обратил внимание на стрелянные гильзы. Они от пистолета Walther PP калибра 6,35×15 мм. Такое оружие, как он отметил, выдавалось только SSовцам высокого ранга, по отечественной классификации — не ниже полковника.

Руководитель фонда «Достоверная история» рассказал, что деревня Глоты не значилась как место расстрела мирных жителей ни в каких актах послевоенного обследования территории. «Это место расстрела нашёл я во время написания книги «Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти», когда штудировал допросы карателей», - отметил Юрий Алексеев.