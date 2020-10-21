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Общество / Важная дата

В деревне Глоты под Псковом найдено больше захоронение расстрелянных мирных жителей

21 октября 2020 года, 17:59

В деревне Глоты под Псковом найдено крупное захоронение мирных жителей, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на директора фонда «Достоверная история» Юрия Алексеева.

В деревне Глоты под Псковом найдено больше захоронение расстрелянных мирных жителей

Фото Юрия Алексеева

По его словам, пока не ясно, сколько захоронено человек, но яма, в которой они находятся, довольно большая. «Вчера продолжили шурф, сегодня его расширили. Видим 6-8 человек, но уже сейчас можно говорить, что люди лежат в несколько рядов», - сказал Юрий Алексеев. Ранее в Глотах обнаружили могилу одного человека, предположительно, девушки.

Также Юрий Алексеев обратил внимание на стрелянные гильзы. Они от пистолета Walther PP калибра  6,35×15 мм. Такое оружие, как он отметил, выдавалось только SSовцам высокого ранга, по отечественной классификации — не ниже полковника.

Руководитель фонда «Достоверная история» рассказал, что деревня Глоты не значилась как место расстрела мирных жителей ни в каких актах послевоенного обследования территории. «Это место расстрела нашёл я во время написания книги «Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти», когда штудировал допросы карателей», - отметил Юрий Алексеев.

В деревне Глоты под Псковом найдено больше захоронение расстрелянных мирных жителей

Фото Юрия Алексеева

Кроме того, он обнаружил в допросах информацию о сбежавшем после расстрела голом человеке. В ходе опроса местных жителей перед раскопками Юрий Алексеев также услышал историю о сбежавшем мужчине, а затем и нашёл потомков женщины, которая сначала спрятала спасшегося человека, а потом переправила его к партизанам.

Также сложными были поиски места расстрела, поскольку местность неоднократно перекапывалась: в разные периоды там рыли окопы, землянки, устраивали инженерные сооружения. Поэтому поисковикам не помогла аэрофотосъёмка, а место массового захоронения удалось обнаружить при помощи щупа.

На сегодняшний день в ходе раскопок в четырёх точках на окраинах Пскова подняты останки 115 человек. Это расстрелянные фашистами мирные жители и военнопленные.

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