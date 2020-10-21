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Культура

Монеточка рассказала о псковских корнях своей песни

21 октября 2020 года, 16:18

Исполнительница из Псковской области вдохновила певицу Монеточку на написание песни «Кумушки» из альбома «Раскраски для взрослых». Об этом Елизавета Гырдымова, она же Монеточка, рассказала в интервью блогеру Юрию Дудю.

Монеточка рассказала о псковских корнях своей песни
Монеточка
Фото с сайта wikipedia.org
Певица посмотрела видео с записью песни «Ой, кумушки, кумитеся», которую спела исполнительница русского фольклора Ольга Сергеева из деревни Церковище Усвятского района.

«Я слушала, как она поет эту песню. Это было записано на старую пленку. Кадры стирались, пачкались, звук был записан очень плохо - это похоже на то, как исчезают эти песни, которые никому не нужны. Песня «Кумушки» - моя попытка уцепиться за «ниточки» этого разлетающегося «свитера» русского фольклора», - рассказала девушка.

Ольга Сергеева родилась 27 сентября 1922 года. Она прожила 80 лет и запомнилась всем своим уникальным талантом. Исполнительница постоянно выступала перед односельчанами и даже ездила в Ленинград с сольными концертами. 

Монеточка рассказала о псковских корнях своей песни
Ольга Сергеева
Фото с сайта logoslovo.ru
Кроме того, она стала музой для Андрея Тарковского, который использовал голос Сергеевой в своем фильме «Ностальгия». Также ее можно услышать в фильме Лидии Бобровой «Бабуся». А фирма «Мелодия» выпустила две ее пластинки. Кроме Монеточки голосом и манерой исполнения Ольги Сергеевой прониклись Евгения Смольянинова и Пелагея.

С 2006 года в Усвятском районе Псковской области проходит ежегодный фольклорный фестиваль.

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