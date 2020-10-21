Монеточка рассказала о псковских корнях своей песни

Исполнительница из Псковской области вдохновила певицу Монеточку на написание песни «Кумушки» из альбома «Раскраски для взрослых». Об этом Елизавета Гырдымова, она же Монеточка, рассказала в интервью блогеру Юрию Дудю.
Исполнительница из Псковской области вдохновила певицу Монеточку на написание песни «Кумушки» из альбома «Раскраски для взрослых». Об этом Елизавета Гырдымова, она же Монеточка, рассказала в интервью блогеру Юрию Дудю.
«Я слушала, как она поет эту песню. Это было записано на старую пленку. Кадры стирались, пачкались, звук был записан очень плохо - это похоже на то, как исчезают эти песни, которые никому не нужны. Песня «Кумушки» - моя попытка уцепиться за «ниточки» этого разлетающегося «свитера» русского фольклора», - рассказала девушка.
Ольга Сергеева родилась 27 сентября 1922 года. Она прожила 80 лет и запомнилась всем своим уникальным талантом. Исполнительница постоянно выступала перед односельчанами и даже ездила в Ленинград с сольными концертами.
С 2006 года в Усвятском районе Псковской области проходит ежегодный фольклорный фестиваль.