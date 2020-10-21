Монеточка рассказала о псковских корнях своей песни

Исполнительница из Псковской области вдохновила певицу Монеточку на написание песни «Кумушки» из альбома «Раскраски для взрослых». Об этом Елизавета Гырдымова, она же Монеточка, рассказала в интервью блогеру Юрию Дудю.

Певица посмотрела видео с записью песни «Ой, кумушки, кумитеся», которую спела исполнительница русского фольклора Ольга Сергеева из деревни Церковище Усвятского района.

«Я слушала, как она поет эту песню. Это было записано на старую пленку. Кадры стирались, пачкались, звук был записан очень плохо - это похоже на то, как исчезают эти песни, которые никому не нужны. Песня «Кумушки» - моя попытка уцепиться за «ниточки» этого разлетающегося «свитера» русского фольклора», - рассказала девушка.

Ольга Сергеева родилась 27 сентября 1922 года. Она прожила 80 лет и запомнилась всем своим уникальным талантом. Исполнительница постоянно выступала перед односельчанами и даже ездила в Ленинград с сольными концертами.