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Экономика / Сельское хозяйство

Россельхозбанк планирует выдать до 100 млрд рублей сельской ипотеки в 2020 году

21 октября 2020 года, 15:57

До конца 2020 года Россельхозбанк планирует выдать до 100 млрд рублей по программе льготной сельской ипотеке, рассказал председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов во время рабочей встречи с президентом Российский Федерации Владимиром Путиным.

Одной из центральных тем обсуждения стали результаты работы Россельхозбанка по реализации государственной программы «Комплексного развития сельских территорий», предлагающей возможность приобрести недвижимость в сельской местности по льготной ставке в 2,7% годовых.

По словам председателя правления Россельхозбанка Бориса Листова, сельская ипотека подтвердила статус востребованной программы, в первую очередь у молодого поколения. По статистике банка, возможностью приобрести квартиру на льготных условиях уже воспользовались более 17 тысяч человек. При этом 40% заемщиков – это люди в возрасте до 30 лет.

«Россельхозбанк– банк регионов, наши отделения охватывают 75 процентов сельских территорий. Наша цель, чтобы каждый житель села имел доступ ко всем необходимым финансовым продуктам и услугам как в отделениях банка, так и в цифровых каналах. В первую очередь люди хотят улучшить свои жилищные условия. Здесь на помощь приходит сельская ипотека. Мы видим огромный отклик на эту программу. На сегодняшний день выдали кредитов почти на 35 миллиардов рублей и планируем до конца года довести эту цифру до 100 миллиардов рублей. За этими цифрами стоит жильё для 17 тысяч семей. Особо радует, что ипотеку стала брать молодёжь: 40 процентов наших заёмщиков – это юноши и девушки младше 30 лет», - сказал председатель правления РСХБ Борис Листов во время встречи с президентом Российской Федерации.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанке по ставке 2,7% при личном страховании может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

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