Футбольный турнир «Вызов» поддержали псковские профсоюзы

Представителей команд приветствовал председатель облсовпрофа Игорь Иванов. Как он отметил, в рамках профсоюзного движения проходит немало спортивных состязаний и профсоюзы всегда активно поддерживают подобные мероприятия, поскольку они, прежде всего, вызывают огромный интерес участников, а также объединяют и помогают развивать деловое и дружеское общение.

«В новом сезона турнира «Вызов» участвуют 18 команд, это больше чем в прошлые сезоны, поскольку присоединились новые участники. Приятно, что добавляются новые предприятия города Пскова. Среди них и организации, где есть профсоюзные активы. И мы надеемся, что в трудовых коллективах, где пока не создано профсоюзных первичек, благодаря нашему активному сотрудничеству, они все-таки появятся», - отметил Игорь Иванов.