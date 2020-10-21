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Общество / Соцзащита

Футбольный турнир «Вызов» поддержали псковские профсоюзы

21 октября 2020 года, 15:50

20 октября в Псковском облсовпрофе состоялось организационное собрание и жеребьевка команд-участников первого этапа городской спартакиады среди трудовых коллективов предприятий и организаций города Пскова по мини-футболу.

Организаторами Спартакиады выступает Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, совместно с ПРОО «Федерация компьютерного спорта». Партнер проекта – СОП Псковский облсовпроф.

Футбольный турнир «Вызов» поддержали псковские профсоюзы

Фото пресс-службы Псковского облсовпрофа
Представителей команд приветствовал председатель облсовпрофа Игорь Иванов. Как он отметил, в рамках профсоюзного движения проходит немало спортивных состязаний и профсоюзы всегда активно поддерживают подобные мероприятия, поскольку они, прежде всего, вызывают огромный интерес участников, а также объединяют и помогают развивать деловое и дружеское общение.

«В новом сезона турнира «Вызов» участвуют 18 команд, это больше чем в прошлые сезоны, поскольку присоединились новые участники. Приятно, что добавляются новые предприятия города Пскова.  Среди них и организации, где есть профсоюзные активы. И мы надеемся, что в трудовых коллективах, где пока не создано профсоюзных первичек, благодаря нашему активному сотрудничеству, они все-таки появятся», - отметил Игорь Иванов.

Футбольный турнир «Вызов» поддержали псковские профсоюзы
Первый матч футбольного турнира «Вызов» состоялся летом 2017 года между командами «Простории» и «Межрегионгаза» на стадионе «Машиностроитель» и вызвал немалый интерес у многих псковских предприятий. Сразу же к футбольным состязаниям присоединились команды «Ростелекома» и «ГТРК Псков». Популярность таких футбольных матчей быстро набирала обороты и желающих бросить вызов сопернику на футбольном поле становилось все больше. В итоге появился городской корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Пскова.

Как говорят организаторы состязаний, участие в турнире поднимает корпоративный дух предприятий, расширяет деловые контакты в неформальной обстановке, способствует укреплению положительного имиджа кампаний, и, конечно, помогает популяризации здорового образа жизни в коллективах. Соревнования будут проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Результаты жеребьевки 6 сезона корпоративного футбольного турнира «Вызов»:

Футбольный турнир «Вызов» поддержали псковские профсоюзы
На групповую стадию отводится 5 игровых дней по 8 игр. По окончании групповой стадии команды распределяются в группе, пятая команда не проходит в плейофф. Матчи будут проходить по субботам с 15 до 22 часов на стадионе «Электрон». 

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