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Экономика / Сельское хозяйство

Глава Россельхозбанка рассказал Владимиру Путину о поддержке фермерских хозяйств

21 октября 2020 года, 15:46

На базе платформы Россельхозбанка «Свое.Родное» будет создана крупнейшая база данных действующих фермерских хозяйств и производимой ими продукции: до конца года к ней будут подключены более 50 тыс. фермеров со всей России. О поддержке фермерских хозяйств рассказал председатель правления Россельхозбанка Борис Листов во время рабочей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе встречи с президентом России, председатель правления РСХБ Борис Листов рассказал о поддержке банком малых и средних сельскохозяйственных предприятий. Сейчас их вклад в производство сельхозпродукции в стране составляет 14% и в ближайшие 5 лет может увеличиться до 20%.

«Мы идём дальше и становимся для наших клиентов больше, чем банк, формируем комфортную среду для малого и среднего бизнеса АПК, а также для сельского и городского населения. В первую очередь мы создали экосистему для АПК для малого и среднего бизнеса. Система позволяет небольшому бизнесу найти всё что необходимо, для того чтобы эффективно и полноценно заниматься бизнесом на селе, на земле», - подчеркнул председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Экосистема «Свое.Фермерство» от РСХБ предназначена для комплексной цифровизации небольших предприятий, которые в отличие от крупных игроков рынка часто не имеют достаточных ресурсов для этого. В числе представленных на платформе сервисов – технологии «точного земледелия», подбора семян, телеветеринарии и многое другое. Экосистема также позволяет решить кадровый вопрос с помощью агрегатора резюме и вакансий в агросекторе.

Для поддержки сбыта аграрной продукции в рамках экосистемы Россельхозанк запустил платформу «Свое. Родное». Любой фермер – участник экосистемы может создать свой интернет-магазин на платформе, загрузить каталог продукции, подключить доставку и оплату и продавать продукцию через приложение. В банке прогнозируют, что до конца года платформа объединит до 50 тысяч фермеров по всей стране и станет крупнейшей базой данных действующих фермерских хозяйств и производимой ими продукции. Кроме продуктов фермеры смогут предложить услуги агротуризма – на платформе будет возможность выбрать или инициировать тур. В Евросоюзе этот бизнес составляет треть совокупного дохода сельхозпроизводителей, прямо и косвенно генерирует около 1 млн рабочих мест. В России это направление тоже набирает популярность и может стать новым драйвером развития сельских территорий. В условиях закрытия границ турпоток в деревни и малые города России может составить 8 млн человек ежегодно.

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