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Общество / Образование

Девять классов переведены на дистанционное обучение в шести псковских школах

21 октября 2020 года, 15:28

В шести школах Псковской области на дистанционное обучение переведены девять классов, сообщает официальный Telegram-канал региона. Также продолжает работать удалённо Яммская школа в Гдовском районе, где коронавирус выявлен у директора и педагога.

Девять классов переведены на дистанционное обучение в шести псковских школах

Всего на дистанционном обучении находятся 243 школьника.

При этом в Великих Луках закрыта школа на карантин по ОРВИ. По это же причине не работает один класс в школе Псковского района.

В детских садах Псковской области на данный момент закрыты три группы: одна - из-за коронавируса, две — из-за ветрянки. 

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