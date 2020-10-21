Девять классов переведены на дистанционное обучение в шести псковских школах

В шести школах Псковской области на дистанционное обучение переведены девять классов, сообщает официальный Telegram-канал региона. Также продолжает работать удалённо Яммская школа в Гдовском районе, где коронавирус выявлен у директора и педагога.

Всего на дистанционном обучении находятся 243 школьника.

При этом в Великих Луках закрыта школа на карантин по ОРВИ. По это же причине не работает один класс в школе Псковского района.

В детских садах Псковской области на данный момент закрыты три группы: одна - из-за коронавируса, две — из-за ветрянки.