Новую схему округов обсудят псковские парламентарии 29 октября

Однако, фракция КПРФ предложила продолжить дискуссию. Представители партии не согласны с изменениями в численном составе депутатского корпуса. Коммунисты подготовили свои поправки в устав и призывают остановиться на 13 одномандатных округах. При этом КПРФ хочет сохранить прежнее количество депутатов, избираемых по спискам партий. В таком случае численность парламентариев должна сократиться с 44 до 35, а не до 26, как это было закреплено законом на минувшей сессии.

Согласно региональному уставу, схема округов, отвечающая утверждённому количеству депутатов, должна быть рассмотрена областным парламентом в 30-дневный срок после вступления изменений в силу. Она уже прошла предварительное обсуждение во всех фракциях и на площадке избирательной комиссии. Проект получил общую поддержку, но окончательное решение будет закреплено постановлением Собрания на сессии.

«Решение мы принимали на прошлой сессии, но право законодательной инициативы есть, все формальные требования внесения проекта по поправкам соблюдены. Предложение включено в повестку, обсудим на сессии», - отметил председатель областного парламента Александр Котов.

Кроме того, депутатам предстоит рассмотреть предложенные исполнительной властью изменения в бюджет, назначить мирового судью на участок в Пскове, определить кандидатуру для присвоения звания почётного гражданина и еще 25 вопросов, которые включены в повестку заседания, по решению Совета Собрания.

Также на заседании планируют рассмотреть вопрос о передаче имущества Псково-Изборского объединённого музея в федеральную собственность – этого требует изменение статуса учреждения и проект Соглашения об уточнении положения границы между Новгородской и Псковской областями.

В очередном заседании все депутаты примут очное участие, но разделятся на два зала, которые связаны системой ВКС. По общему решению Совета Собрания, проведение парламентского часа вновь отложено в связи с неблагополучной эпидемической ситуацией.