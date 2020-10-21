Новую схему округов обсудят псковские парламентарии 29 октября

Новую схему округов обсудят депутаты Псковского областного Собрания на очередной 50-ой сессии 29 октября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.
Новую схему округов обсудят депутаты Псковского областного Собрания на очередной 50-ой сессии 29 октября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.
Согласно региональному уставу, схема округов, отвечающая утверждённому количеству депутатов, должна быть рассмотрена областным парламентом в 30-дневный срок после вступления изменений в силу. Она уже прошла предварительное обсуждение во всех фракциях и на площадке избирательной комиссии. Проект получил общую поддержку, но окончательное решение будет закреплено постановлением Собрания на сессии.
Однако, фракция КПРФ предложила продолжить дискуссию. Представители партии не согласны с изменениями в численном составе депутатского корпуса. Коммунисты подготовили свои поправки в устав и призывают остановиться на 13 одномандатных округах. При этом КПРФ хочет сохранить прежнее количество депутатов, избираемых по спискам партий. В таком случае численность парламентариев должна сократиться с 44 до 35, а не до 26, как это было закреплено законом на минувшей сессии.
«Решение мы принимали на прошлой сессии, но право законодательной инициативы есть, все формальные требования внесения проекта по поправкам соблюдены. Предложение включено в повестку, обсудим на сессии», - отметил председатель областного парламента Александр Котов.
Кроме того, депутатам предстоит рассмотреть предложенные исполнительной властью изменения в бюджет, назначить мирового судью на участок в Пскове, определить кандидатуру для присвоения звания почётного гражданина и еще 25 вопросов, которые включены в повестку заседания, по решению Совета Собрания.
Также на заседании планируют рассмотреть вопрос о передаче имущества Псково-Изборского объединённого музея в федеральную собственность – этого требует изменение статуса учреждения и проект Соглашения об уточнении положения границы между Новгородской и Псковской областями.
В очередном заседании все депутаты примут очное участие, но разделятся на два зала, которые связаны системой ВКС. По общему решению Совета Собрания, проведение парламентского часа вновь отложено в связи с неблагополучной эпидемической ситуацией.