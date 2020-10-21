В суд передано дело о взяточнике из себежской колонии строго режима

В суд передано дело, возбуждённое по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии №6 России по Псковской области, которая находится в посёлке Сосновый Бор Себежского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета РФ.

Подсудимый занимал в колонии должность младшего инспектора отдела безопасности. В апреле-мае он договорился с одним из осуждённых о проносе в колонию строгого режима мобильных телефонов. За этом сотрудник исправительного учреждения получил вознаграждение в 60 тысяч рублей. Деньги поступили на банковский счёт его знакомого.

В итоге сотрудники собственной безопасности УФСИН России по Псковской области выявили факт получения взятки. Было возбуждено уголовное дело, а инспектор уволен.