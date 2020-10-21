Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

В суд передано дело о взяточнике из себежской колонии строго режима

21 октября 2020 года, 13:58

В суд передано дело, возбуждённое по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии №6 России по Псковской области, которая находится в посёлке Сосновый Бор Себежского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета РФ.

Подсудимый занимал в колонии должность младшего инспектора отдела безопасности. В апреле-мае он договорился с одним из осуждённых о проносе в колонию строгого режима мобильных телефонов. За этом сотрудник исправительного учреждения получил вознаграждение в 60 тысяч рублей. Деньги поступили на банковский счёт его знакомого.

В итоге сотрудники собственной безопасности УФСИН России по Псковской области выявили факт получения взятки. Было возбуждено уголовное дело, а инспектор уволен. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Девять классов переведены на дистанционное обучение в шести псковских школах
В Острове модернизировали центральную городскую котельную
Губернатор призвал дорожников оперативно бороться с наледью на псковских дорогах
До 68 выросло число умерших от коронавируса в Псковской области
Ещё одна партия вакцины против гриппа пришла в Псковскую область
Шесть проектных офисов откроются до конца года в районах Псковской области
Количество преступлений с участием подростков в Псковской области сократилось на 40%
С 23 октября в Пскове закроют для машин один из мостов
У 98 жителей Псковской области подтвердился коронавирус 20 октября

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района