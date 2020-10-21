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Общество / Коммуналка

В Острове модернизировали центральную городскую котельную

21 октября 2020 года, 13:47

В Острове впервые за 36 лет провели модернизацию центральной городской котельной № 1, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Работу выполнили в рамках проекта по обеспечению муниципального образования современной коммунальной инфраструктурой, который реализуется при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В Острове модернизировали центральную городскую котельную

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Стоимость ремонта составила более 20 млн рублей. Большую часть средств выделил Фонд ЖКХ. На объекте установили новый газовый котел. Оборудование работает в режиме пусконаладки. Мощность нового водогрейного котла ровняется 8 МВт. Мощность самой котельной увеличили до 24,9 МВт.

«Благодаря модернизации котельной в Острове с начала отопительного сезона обеспечена бесперебойная подача тепла в жилые дома центральной части города, а также в ряд социальных объектов, в том числе в Островскую межрайонную больницу, школы, детские сады. Кроме того, новое оборудование позволит значительно сократить расход топлива», — рассказал глава Островского района Дмитрий Быстров. По его словам, старое оборудование сильно устарело и остро требовало замены. Котел имел значительные коррозионные повреждения.

В Острове модернизировали центральную городскую котельную

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Модернизация системы коммунальной инфраструктуры в Острове будет продолжаться. В 2021 году планируется заменить оборудования на котельной № 4. Стоимость работ составит порядка 16 млн рублей, большая часть которых также будет выделена из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

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