Губернатор призвал дорожников оперативно бороться с наледью на псковских дорогах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал дорожников оперативно бороться с наледью на дорогах Пскова и других населённых пунктов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Глава региона отметил, что накануне из-за резкого изменения погодных условий в осенне-зимний период и несвоевременной обработки реагентами дорог произошла череда ДТП в Пскове .

Кроме того, участники координационного совещания по обеспечению правопорядка рассмотрели вопрос о мерах по обеспечению безопасности пассажирских перевозок. Михаил Ведерников подчеркнул, что в настоящее время снизилось количество происшествий на железнодорожном транспорте. Однако, не удалось полностью избежать трагических случаев. «Необходимо продолжать профилактическую работу, которая должна свести количество таких случаев к минимуму», — сказал глава региона.

В связи с этим был сформирован ряд предложений для повышения уровня безопасности пассажирских перевозок. В частности, сформирован список пешеходных переходов через железнодорожные пути, которые необходимо реконструировать. Планируется изучить технические возможности предупреждения граждан о приближении к железнодорожным путям. Участники пришли к выводу, что в этом направлении необходимо усилить агитационную работу.

Также на повестке дня стоял вопрос реализации проекта аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Михаил Ведерников отметил, что создание единого ситуационного центра в Пскове поспособствует развитию аппаратно-программного комплекса.