Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Губернатор призвал дорожников оперативно бороться с наледью на псковских дорогах

21 октября 2020 года, 13:06

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал дорожников оперативно бороться с наледью на дорогах Пскова и других населённых пунктов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Глава региона отметил, что накануне из-за резкого изменения погодных условий в осенне-зимний период и несвоевременной обработки реагентами дорог произошла череда ДТП в Пскове.

Губернатор призвал дорожников оперативно бороться с наледью на псковских дорогах

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Кроме того, участники координационного совещания по обеспечению правопорядка рассмотрели вопрос о мерах по обеспечению безопасности пассажирских перевозок. Михаил Ведерников подчеркнул, что в настоящее время снизилось количество происшествий на железнодорожном транспорте. Однако, не удалось полностью избежать трагических случаев. «Необходимо продолжать профилактическую работу, которая должна свести количество таких случаев к минимуму», — сказал глава региона.

В связи с этим был сформирован ряд предложений для повышения уровня безопасности пассажирских перевозок. В частности, сформирован список пешеходных переходов через железнодорожные пути, которые необходимо реконструировать. Планируется изучить технические возможности предупреждения граждан о приближении к железнодорожным путям. Участники пришли к выводу, что в этом направлении необходимо усилить агитационную работу.

Также на повестке дня стоял вопрос реализации проекта аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Михаил Ведерников отметил, что создание единого ситуационного центра в Пскове поспособствует развитию аппаратно-программного комплекса.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Девять классов переведены на дистанционное обучение в шести псковских школах
В суд передано дело о взяточнике из себежской колонии строго режима
В Острове модернизировали центральную городскую котельную
До 68 выросло число умерших от коронавируса в Псковской области
Ещё одна партия вакцины против гриппа пришла в Псковскую область
Шесть проектных офисов откроются до конца года в районах Псковской области
Количество преступлений с участием подростков в Псковской области сократилось на 40%
С 23 октября в Пскове закроют для машин один из мостов
У 98 жителей Псковской области подтвердился коронавирус 20 октября

Комментарии

Авторизация
No comments
Как псковские районы объединили в избирательные округа

Политика / Выборы
12 октября 10:20

Как псковские районы объединили в избирательные округа

Псковскую область поделили к предстоящим выборам в областное Собрание
С чем псковские партии подошли к старту нового электорального цикла

Политика / Выборы
28 сентября 10:12

С чем псковские партии подошли к старту нового электорального цикла

Выборы в Госдуму и областное Собрание уже на горизонте
Нарезка «депутатская»

Политика / Власть
15 сентября 20:58

Нарезка «депутатская»

Псковские парламентарии приняли решение о сокращении своей численности