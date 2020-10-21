До 68 выросло число умерших от коронавируса в Псковской области

В Псковской области ещё один человек умер от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона. Таким образом, число летальных исходов среди заражённых увеличилось до 68.

Всего с начала пандемии в Псковской области заболели 6 тыс. 805 человек. 98 новых случаев были выявлены за сутки 98 заболевших. Выздоровели на сегодняшний день 4 тыс. 393 человек.

В последние несколько дней в регионе зафиксировали сразу два новых очага коронавируса. Один — в Псковском гуманитарном лицее, второй — в Плюсском психоневрологическом интернате.