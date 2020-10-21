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Общество / Здоровье

До 68 выросло число умерших от коронавируса в Псковской области

21 октября 2020 года, 12:21

В Псковской области ещё один человек умер от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона. Таким образом, число летальных исходов среди заражённых увеличилось до 68.

Всего с начала пандемии в Псковской области заболели 6 тыс. 805 человек. 98 новых случаев были выявлены за сутки 98 заболевших. Выздоровели на сегодняшний день 4 тыс. 393 человек.

В последние несколько дней в регионе зафиксировали сразу два новых очага коронавируса. Один — в Псковском гуманитарном лицее, второй — в Плюсском психоневрологическом интернате

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