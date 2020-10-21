Ещё одна партия вакцины против гриппа пришла в Псковскую область

Сейчас препарат проходит маркировку, а 22 октября он поступит в медицинские учреждения в районах Псковской области.

Чтобы сделать прививку от гриппа, псковичам необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

К 16 октября в Псковской области план по вакцинации был выполнен почти на 50%. Прививку сделали 182 тыс. 167 жителей области, что составляет 30% населения. В том числе вакцинацию прошли 35 тыс. 577 детей. Всего в Псковской области стоит задача привить 60% жителей.