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Общество / Образование

Шесть проектных офисов откроются до конца года в районах Псковской области

21 октября 2020 года, 11:26

До конца года в районах Псковской области в рамках единой стратегии поддержки молодёжи заработают шесть проектных офисов. Они будут открыты в Великих Луках, Палкинском, Островском, Опочецком, Пыталовском и Невельском районах, заявила начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации области Наталья Плявинская на координационном совещании по обеспечению правопорядка, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Шесть проектных офисов откроются до конца года в районах Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Наталья Плявинская отметила, что вовлечение подростков в проектную деятельность значительно снижает риск деструктивных проявлений. По её словам, в этом году молодые жители региона на различные грантовые конкурсы подали порядка 300 заявок, в результате чего удалось привлечь 19 млн рублей. Среди проектов, которые получили финансирование, есть и те, которые направлены на работу с детьми группы риска.

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что практику создания проектных офисов нужно распространить на все муниципалитеты Псковской области. Он поручил главам районов решить вопрос с помещениями и их ремонтом и добавил, что региональные власти предоставят всё необходимое оборудование.

Также в ходе совещания были заслушаны доклады руководителей региональных комитетов по социальной защите и по образованию. Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость внедрения новаторских методов профилактической работы с подростками в образовательных и социальных учреждениях.

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