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Общество / Образование

Количество преступлений с участием подростков в Псковской области сократилось на 40%

21 октября 2020 года, 11:15

В Псковской области на 40% сократилось количество преступлений со стороны несовершеннолетних по сравнению с 2019-м годом. Такие данные озвучил губернатор Михаил Ведерников на координационном совещании по обеспечению правопорядка, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Количество преступлений с участием подростков в Псковской области сократилось на 40%

Фото пресс-службы администрации Псковской области

По словам Михаила Ведерникова, снижение подростковой преступности стало результатом профилактической работы. «Во взаимодействии с УМВД России по Псковской области реализуется целый ряд социально значимых мероприятий для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Например, профильные смены, спортивные соревнования, творческие конкурсы, которые направлены на воспитание и формирование у подростков здоровых привычек», — отметил губернатор. Он выразил слова благодарности коллективу областного УМВД.

Представители регионального управления подчеркнули, что положительная динамика говорит о верно выстроенной стратегии системной профилактической работы. Он заверили, что работа в рамках приоритетных направлений профилактики правонарушений среди несовершеннолетних будет продолжено.

Кроме того, УМВД выступило с инициативой о проведении в этом году ещё одной профильной смены для детей «Поверь в себя» и спартакиады «Твой выбор». В Управлении заверили, что эти мероприятия показали высокую эффективность.

Глава региона ответил, что проведение мероприятий в очном формате требует тщательной оценки эпидемической ситуации.

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