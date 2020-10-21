С 23 октября в Пскове закроют для машин один из мостов

С 11:00 23 октября в Пскове закроют для транспорта мост имени 50-летия Октября и площадь Героев-десантников. Движение возобновиться в 6:00 26 октября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

В качестве объездов определены Ольгинский мост и мост Александра Невского.

Администрация города просит псковичей учитывать изменившуюся схему движения при планировании поездок.

Закрываются мост и площадь в связи с проведением ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На работы выделены 22 млн рублей из федерального бюджета, подрядчиком выступает ООО «ДорСтройСервис».

Отремонтировать планируется 200 метров площади и 320 метров улицы Кузнецкой с тротуарами. Работы должны быть завершены к 15 декабря.