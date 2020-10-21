У 98 жителей Псковской области подтвердился коронавирус 20 октября

За 20 октября коронавирус подтвердился у 98 жителей Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. «Число случаев в сутки остаётся высоким. Новых очагов не выявлено, но ситуация остаётся напряжённой», - подчеркнул губернатор.

В Пскове выявили ещё 50 больных коронавирусом, в Островском районе — 13, в Великих Луках — 11, в Псковском районе — 6. По три человека заразились в Новосокольническом и Дедовичском районах, по два — в Невельском, Опочецком, Бежаницком и Локнянском, по одному - в Великолукском, Печорском, Стругокрасненском и Пушкиногорском районах.

Всего с начала пандемии в Псковской области заболели 6 тыс. 805 человек, выздоровели — 4 тыс. 393, в том числе 17 за последние сутки.

Количество исследований на выявление вируса достигло 118 тыс. 874.