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Происшествия / Преступление

17-летнего псковича подозревают в незаконном обороте наркотиков

20 октября 2020 года, 22:27

17-летнего псковича подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

3 октября 2020 года в Пскове задержали подростка с наркотиками в крупном размере. Он рассказал, что купил наркотические средства через интернет посредством закладки. По словам подозреваемого, наркотики понадобились для личного потребления.

Полицейские выяснили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия. По факту совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере) возбудили уголовное дело.

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