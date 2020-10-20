Порядка 190 соцобъектов получили доступ к интернету в Псковской области в 2020 году

В текущем году доступ к интернету получили порядка 190 социально значимых объектов Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Для этого компания «Ростелеком» построила более 330 километров волоконно-оптических линий связи. Технологиями обеспечили фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, органы государственной власти и местного самоуправления, пожарные части, подразделения МВД и Росгвардии. В большинстве объектов скорость передачи колеблется от 10 до 50 Мбит/с.

«Обеспечение жителей региона инфраструктурой связи является одной из наших приоритетных задач. Стабильный доступ в интернет повысит эффективность работы социально значимых объектов даже в самых удаленных населенных пунктах области. Во время пандемии мы еще раз убедились в том, насколько важны цифровые сервисы для медицинских учреждений, школ, органов власти. Реализация программы повышает доступность телеком-услуг, а значит и качество жизни людей», — рассказал начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

Всего за два года подключили 350 соцобъектов региона. «Во всех населенных пунктах, где расположены данные учреждения, организованы узлы связи, благодаря чему услугами по подключению к сети интернет смогут воспользоваться граждане и коммерческие организации. Таким образом, жители Псковской области получат возможность дистанционно работать, учиться, пользоваться государственными услугами в электронной форме. Качественная связь — это важный технологический задел для дальнейшего развития территорий», — поделилась директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». До конца 2021 года в Псковской области планируется подключить к скоростной сети передачи данных свыше 660 соцобъектов.