Археологи нашли детский перстень на раскопках в Изборске. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

«Благодаря гранту Российского Фонда культуры и порталу Добро.ру мы сможем закончить большую работу, которую вела наша экспедиция в течении нескольких лет. Под уютной крышей в Изборске собралась команда единомышленников, готовая работать, учиться, общаться. Погода сегодня замечательная, весь день светило солнышко, а нашему раскопу не страшен и осенний дождь - тенты натянуты, колышки забиты, крыша над курганом построена», - говорится в сообщении.