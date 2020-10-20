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Культура / Наследие

Археологи нашли детский перстень на раскопках в Изборске

20 октября 2020 года, 20:50

Археологи нашли детский перстень на раскопках в Изборске. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

Археологи нашли детский перстень на раскопках в Изборске

Фото из Instagram-аккаунта Археологического центра Псковской области

Маленький перстень из цветного металла нашли участники экспедиции Усть-Смолка 2020 и волонтёры. Предмет нашелся среди камней, составляющих обкладку большого кургана.

Археологи нашли детский перстень на раскопках в Изборске

Фото из Instagram-аккаунта Археологического центра Псковской области

«Благодаря гранту Российского Фонда культуры и порталу Добро.ру мы сможем закончить большую работу, которую вела наша экспедиция в течении нескольких лет. Под уютной крышей в Изборске собралась команда единомышленников, готовая работать, учиться, общаться. Погода сегодня замечательная, весь день светило солнышко, а нашему раскопу не страшен и осенний дождь - тенты натянуты, колышки забиты, крыша над курганом построена», - говорится в сообщении.

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