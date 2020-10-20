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Транспорт / Инфраструктура

До 18 декабря отремонтируют участок дороги Порхов — Успенье

20 октября 2020 года, 17:54

До 18 декабря в Порховском районе отремонтируют участок дороги Порхов — Успенье, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

До 18 декабря отремонтируют участок дороги Порхов — Успенье

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Контракт на выполнение работ на сумму около 17,7 млн рублей Управлением автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор») заключило с АО «Буер».

Дорога Порхов — Успенье вошла в план ремонта 2020 года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» благодаря экономии, образовавшейся на электронных торгах. Контракт на проведение ремонта был заключён с ООО «Меридиан», но подрядчик не справился с поставленной задачей, в результате чего контракт с ним был расторгнуть и проведён новый конкурс.

В порядок приведут 1,45 км от города Порхова. Здесь необходимо устроить водоотводные канавы, выполнить планировку откосов и дна кюветов и канав, убрать деревья и выкорчевать пни, расчистить полосы отвода от кустарника. Полностью будет заменено асфальтовое покрытие, при этом рабочие устранят просадки и проведут укрепление дороги, отремонтируют пересечения и примыкания, водопропускные трубы, автобусные остановки, восстановят дорожную разметку.

Гарантия на водопропускные трубы и бортовой камень будет 8 лет, на верхний слой покрытия дороги — 4 года, на обочины — 2 года.

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