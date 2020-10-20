Ремонт усадьбы Беклешова в Пскове завершен на 80%, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. Ход ремонтных работ первого здания Псковской губернской гимназии на улице Георгиевской, 4 проконтролировал глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Рабочие уже восстановили каменный цоколь, выполнили ремонт кирпичной кладки стен и сделали перекрытия в подвале. Там уже закончили ремонт сруба, выполнили перекрытия и сделали полы по 1 и 2 этажу, а также установили вентиляционное оборудование. В настоящее время идут укладка плитки, обшивка и внутренние работы. Также подрядчик отметил, что уже проложили сети канализации под полами. На следующей неделе подключат отопление.

Муниципальный контракт с подрядчиком ООО «Августина» заключили 21 октября 2019 года. Работы планируется выполнить до 1 декабря текущего года.

«На первом этаже планируется открыть туристско-информационный центр, кафе, на втором этаже - центр креативных индустрий. В усадьбе будут созданы все условия для развития турбизнеса», - подчеркнула начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации Пскова Кристина Кобызь.

Она отметила, что по созданию городского туристского информационного центра были организованы 2 фокус-группы. В мероприятии участвовали представители туриндустрии, туристических фирм, средств размещения и ремесленники. Они обсуждали вопросы взаимодействия туристско-информационного центра с организациями сферы туризма и его наполнения.

Кроме того, участники разработали музейно-выставочную экспозицию «Дом Беклешова и его окрестности». Она отражает историю усадьбы.

Реконструкция объекта проводится в рамках реализации проекта «Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и Латвии» Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов.