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Экономика / Промышленность

Завод по производству лекарств намерены построить под Псковом

20 октября 2020 года, 17:13

Члены экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» одобрили инвестиционный проект строительства завода по производству стерильных лекарственных средств. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, такое решение приняли на заседании под председательством губернатора региона Михаила Ведерникова 20 октября.

Завод по производству лекарств намерены построить под Псковом

Фото пресс-службы администрации Псковской области

На заводе по изготовлению инъекционных препаратов асептического розлива развернут все стадии производства: от входного контроля сырья и вспомогательных материалов до выпускающего контроля лекарственных средств. «Наша продукция будет качественной и относительно недорогой, что положительно скажется на ее конкурентных преимуществах как на отечественном, так и на зарубежном фармацевтических рынках», - рассказал генеральный директор компании-инвестора «Псковинбалк» Руслан Маташев.

Завод по производству лекарств намерены построить под Псковом

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Кроме того, он отметил, что производственный процесса безопасен, а условия труда для персонала хорошие. На предприятии планируется создать 50 рабочих мест. Вакансии появятся для лаборантов, аппаратчиков и инженеров. Всем сотрудникам предоставят социальные гарантии и достойную заработную плату. Вопрос подготовки квалифицированных кадров для завода будет обсуждаться с ПсковГУ.

Общий объем инвестиций в производство ООО «Псковинбалк» составит порядка 600 млн рублей. Выход завода на полную проектную мощность запланирован на 2023 год. При этом инвестор не исключает в дальнейшем расширение сферы производства на площадке ОЭЗ «Моглино».

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