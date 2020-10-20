Торжественное открытие вечевого колокола состоялось в Сквере Народовластия в Пскове

Торжественное открытие символического вечевого колокола состоялось в Сквере Народовластия в Пскове, сообщили «Псковской правде в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. Инициаторами создания памятника выступили парламентарии.



В церемонии открытия принял участие почти весь депутатский корпус. «В 2009 году во время празднования 15-летия областного Собрания депутатов в этом небольшом сквере нашими коллегами-депутатами четвёртого созыва были посажены аллеи из деревьев. В прошлом году, когда Собранию исполнилось 25 лет, мы приняли решение поддержать эту традицию. У нас возникла идея установить в сквере памятный знак в честь этой даты», -рассказал председатель Собрания депутатов Александр Котов.



Архитектор памятного знака - Владимир Шуляковский. Он разработал два варианта композиции: первый более динамичный и изящный и второй - тяжелый и читаемый. Решено было остановиться на облегченном варианте. Кузнецы Псковского кузнечного двора Александр Вишневский и Владимир Беженар использовали около ста заготовок нарезанного на полоски металла. Памятник весит около тонны. А его постамент облицован гранитом двух цветов: белым мансуровским и коричневым дымовским. Вокруг постамент окружает небольшое кольцо зеленой зоны. Вечером композиция подсвечивается.



«Самое главное, что здесь отображается история народовластия на псковской земле. На поверхность колокола нанесены надписи: «вече», «собрание», «советы», а выполнен колокол нашими псковскими кузнецами. Мне кажется, этот памятный знак во многом отражает историю нашей любимой родной псковской земли», - отметил Александр Котов. «Этот период истории, конечно же, заслуживал какого-то увековечивания. Совместно с депутатами родилась идея это сделать. А что лучше всего отразит историю вечевой республики? Конечно, вечевой колокол. Вот он и выполнен», - отметил автор проекта Владимир Шуляковский.